Bloomberg: КНДР тайно развивает ядерную программу

https://news.ru/storage/news/081bcbbd1e4e2e37d34d83765470361d/94d1c4f6-8146-4e17-a2b5-05102a5d0e3f_850.jpg Seung Il Ryu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анализ спутниковых снимков и информация источников в разведке США указывают на то, что Северная Корея продолжает производство ядерного оружия теми же темпами, что и в 2018 году. Специалисты уверены, что КНДР получила достаточно материала для изготовления шести ядерных бомб, а также создала несколько новых межконтинентальных баллистических ракет.

Согласно последней информации, Пхеньян продолжил эксплуатировать два объекта по обогащению урана. В частности, речь идёт об атомной станции в уезде Йонбён — изображения со спутников показывают возможную активность на предприятии. Также КНДР использует завод, который, предположительно, произвёл первые МБР страны.

По мнению аналитиков, Ким Чен Ын незаметно укрепляет ядерный арсенал Северной Кореи, создавая дипломатический климат, необходимый для снятия санкций и признания страны как ядерной державы. Кроме того, ядерные переговоры с Трампом дали северокорейскому лидеру возможность усовершенствовать технологии, необходимые для нанесения удара по США.

Международные наблюдатели полагают, что ядерная программа Пхеньяна достигла того уровня, когда развитие возможно без явных испытаний. По разным данным, уже к 2020 году арсенал КНДР может возрасти до 20–100 боеголовок, передаёт Bloomberg.

Ранее News.ru писал, что Ханой может стать местом новой встречи президента Штатов Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Условия переговоров обсуждались представителями двух государств именно в столице Вьетнама. Официальных комментариев пока не было.