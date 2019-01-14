USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,292 $   Brent59.78 $ Bitcoin3,554.05 $
МОСКВА-2°C18:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Bloomberg: КНДР тайно развивает ядерную программу

Seung Il Ryu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Анализ спутниковых снимков и информация источников в разведке США указывают на то, что Северная Корея продолжает производство ядерного оружия теми же темпами, что и в 2018 году. Специалисты уверены, что КНДР получила достаточно материала для изготовления шести ядерных бомб, а также создала несколько новых межконтинентальных баллистических ракет.

Согласно последней информации, Пхеньян продолжил эксплуатировать два объекта по обогащению урана. В частности, речь идёт об атомной станции в уезде Йонбён — изображения со спутников показывают возможную активность на предприятии. Также КНДР использует завод, который, предположительно, произвёл первые МБР страны.

По мнению аналитиков, Ким Чен Ын незаметно укрепляет ядерный арсенал Северной Кореи, создавая дипломатический климат, необходимый для снятия санкций и признания страны как ядерной державы. Кроме того, ядерные переговоры с Трампом дали северокорейскому лидеру возможность усовершенствовать технологии, необходимые для нанесения удара по США.

Международные наблюдатели полагают, что ядерная программа Пхеньяна достигла того уровня, когда развитие возможно без явных испытаний. По разным данным, уже к 2020 году арсенал КНДР может возрасти до 20–100 боеголовок, передаёт Bloomberg.

Ранее News.ru писал, что Ханой может стать местом новой встречи президента Штатов Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Условия переговоров обсуждались представителями двух государств именно в столице Вьетнама. Официальных комментариев пока не было.


#кндр #ядерноеоружие #развитие #ядернаяпрограмма
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
политика 11:22, 13 января 2019
Замглавы МИД КНДР встретилась с российским послом
в мире 14:07, 10 января 2019
Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина в КНДР
в мире 11:05, 9 января 2019
Бизнес Южной Кореи не может попасть в свой технопарк в КНДР
Лента новостей
происшествия 18:20
Ученик из Сергиева Посада анонсировал расстрел в школе
общество 18:14
На сытый желудок: спасатели напомнили о купаниях в проруби
общество 18:11
Путин подписал указ о создании оператора по обращению с ТБО
экономика 18:11
Росстат подсчитал рост цен на бензин в период праздников
технологии 18:08
Battlefield V начнётся в 2019 году с «Удара молнии»
Другие новости
в мире 17:56
Президент США назвал журналистов безумцами
в мире 17:48
Убийца мэра Гданьска может получить пожизненный срок
в мире 17:38
Сирийца подозревают в убийстве австрийки
в мире 17:30
Крокодил заживо съел женщину-биолога в Индонезии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top