Клоуны обиделись на «цирк»

https://news.ru/storage/news/04ab5cade127058fb9caede90e6c2f83/b8d7abc2-9946-40c3-8091-8ce7313370f8_850.jpg Кадр из фильма «Оно»/KatzSmith Productions

Клоуны возмущены в связи с тем, что политиков все чаще сравнивают с представителями их профессии. Дэвид Конйот, один из ведущих британских цирковых артистов, получивший за свою карьеру множество наград, объяснил, что настоящие клоуны должны быть невероятно организованы и хорошо подготовлены.

Конйот считает, что его коллеги могли бы уже давно завершить переговоры по Brexit. Он также пожаловался на то, что в течение последних 20 лет пресса использует слово «цирк», чтобы указать на то, что в политике царит полный хаос. Однако в нём, по словам клоуна, неразбериха происходить не может, передаёт Times. Цирк на 100 процентов зависит от сотрудничества и совместной работы. Каждый знает свое дело и занимается именно им.

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян заявил, что украинских граждан больше «не забавляют клоуны от украинской политики». Так он отреагировал на информацию о том, что актёр Владимир Зеленский обошёл в рейтинге на пост президента Украины действующего главу страны Петра Порошенко.