https://static.news.ru/photo/78d4d90e-a3a0-11e9-87cd-fa163e074e61_1024.jpg Франц Клинцевич Фото: council. gov.ru/Global Look Press

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал предложение советника президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам и кандидата в депутаты от партии «Слуга народа» Никиты Потураева переименовать Россию в Московию, а русский язык — в российский.

Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится, — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он выразил недоумение тем, что представители команды Зеленского вместо того, чтобы заниматься решением огромного количества проблем на Украине, несут откровенную чушь, пишет Life .

Просто смешно, — с иронией заключил Клинцевич.

Ранее News.ru писал о том, что идея советника президента Украины Никиты Потураева о переименовании России в Московию и русского языка — в российский вызвало бурю негодования среди пользователей Сети из разных стран мира. Многие комментаторы категорично высказались о предложении представителя команды Владимира Зеленского, отметив, что подобные заявления унижают Россию. Кроме того, пользователи пришли к выводу, что приход к власти нового президента, на которого народ Украины возлагал большие надежды, обернулся разочарованием.