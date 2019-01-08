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Климкин: Украина не вступит в ЕС через пять лет

Jaap Arriens/Global Look Press

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Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что его страна не сможет вступить в Европейский союз или НАТО в ближайшие несколько лет.

«Вступление в ЕС и вступление в НАТО — это история, которая имеет среднесрочную перспективу. Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два, никогда не верьте, это чистая ложь и введение людей в обман», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

По его словам, если не работать над решением данного вопроса, Украина никогда не вступит в ЕС.

Как ранее писал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко наметил основные направления в развитии торговли с Евросоюзом. В частности, Киев надеется адаптировать законодательство к европейскому в области санитарных и фитосанитарных мер, а также в таможенной сфере.


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