Климкин: Украина не вступит в ЕС через пять лет

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что его страна не сможет вступить в Европейский союз или НАТО в ближайшие несколько лет.
«Вступление в ЕС и вступление в НАТО — это история, которая имеет среднесрочную перспективу. Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два, никогда не верьте, это чистая ложь и введение людей в обман», — сказал он в эфире телеканала «1+1».
По его словам, если не работать над решением данного вопроса, Украина никогда не вступит в ЕС.
Как ранее писал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко наметил основные направления в развитии торговли с Евросоюзом. В частности, Киев надеется адаптировать законодательство к европейскому в области санитарных и фитосанитарных мер, а также в таможенной сфере.