Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял решение уйти в «политический отпуск». О своих планах политик написал на своей странице в
Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию — ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск. Будет время на создание настоящей команды, — подчеркнул он.
Конфликт с президентом Владимиром Зеленским произошёл после того, как МИД Украины уведомило главу государства о ноте из Москвы по украинским морякам и ответе на нее со стороны Киева. 27 июня украинский лидер выступил с резкой критикой в адрес Климкина. Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман в качестве варианта разрешения конфликта предложил отправить Климкина в отпуск, напоминает
Ранее News.ru писал, что комитет Верховной рады по иностранным делам намерен повторно рассмотреть вопрос об увольнении Павла Климкина. На его должность претендует сторонник Владимира Зеленского Вадим Пристайко.