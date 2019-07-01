https://static.news.ru/photo/62128ba4-9bf2-11e9-a540-fa163e074e61_1024.jpg Павел Климкин Фото: Nicolas LandemardLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял решение уйти в «политический отпуск». О своих планах политик написал на своей странице в Facebook .

Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию — ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск. Будет время на создание настоящей команды, — подчеркнул он.

Конфликт с президентом Владимиром Зеленским произошёл после того, как МИД Украины уведомило главу государства о ноте из Москвы по украинским морякам и ответе на нее со стороны Киева. 27 июня украинский лидер выступил с резкой критикой в адрес Климкина. Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман в качестве варианта разрешения конфликта предложил отправить Климкина в отпуск, напоминает RNS .

Ранее News.ru писал, что комитет Верховной рады по иностранным делам намерен повторно рассмотреть вопрос об увольнении Павла Климкина. На его должность претендует сторонник Владимира Зеленского Вадим Пристайко.