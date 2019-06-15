Своё возможное назначение на должность посла Киева в Соединённых штатах Америки прокомментировал глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.
Информацию украинских СМИ глава внешнеполитического ведомства назвал слухами и призвал им не верить. Отправляться за океан руководить дипмиссией в США он не собирается, написал министр в Twitter.
Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin)
14 июня 2019 г.
Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся, — подчеркнул Климкин.
По его словам, никто не собирается назначать его на должность посла Украины в Соединенных Штатах.
Ранее ряд СМИ распространили информацию о вероятном назначении что Климкина на должность посла Украины В Соединённых Штатах, писал News.ru.