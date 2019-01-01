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Климкин предложил главе ОБСЕ посетить Донбасс

Минобороны Украины

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил своего словацкого коллегу Мирослава Лайчака со вступлением в должность председателя ОБСЕ и предложил ему посетить Донбасс.

«Ждём встречи с Мирославом в Украине через две недели, вместе поедем на Донбасс», — написал украинский политик в Twitter.

Он также пожелал Словакии стать хранительницей ценностей ОБСЕ, которые «грубо нарушаются Россией».

Словакия будет председательствовать в течение всего 2019 года. После неё организацию возглавит Албания.

Ранее News.ru сообщил об опасениях генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, касающихся обострения отношений между Украиной и РФ. По его словам, наиболее вероятными точками эскалации являются Крым и Донбасс. Он заявил, что эти «отдельные очаги» могут перерасти в «огромный пожар».


#донбасс #украина #ОБСЕ
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