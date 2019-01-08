Биометрический визовый режим с Россией хотят ввести на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что необходимо ввести биометрический визовый режим с Россией, так как обычный не будет работать.
«Если визовый режим с Россией — это только биометрический. Другой режим не будет работать по определению», — цитирует УНН главу МИД Украины.
Данное заявление украинский политик сделал в эфире программы «Завтрак с 1+1».
Ранее News.ru писал, что Климкин предложил закрыть украинскую границу для всех представителей мужского пола из Российской Федерации. Решение могут принять сразу после официального снятия ограничений СНБО о въезде граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет.
Глава МИД Украины также заявил, что его страна не сможет вступить в Европейский союз или НАТО в ближайшие несколько лет. По его словам, если не работать над решением данного вопроса, Украина никогда не вступит в ЕС.