Климкин пообещал надёжную перевозку томоса на Украину

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Патриарх Варфоломей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что томос (указ) о предоставлении автокефалии Православной церкви страны (ПЦУ) будет в безопасности во время транспортировки из Стамбула в Киев. Он назвал надёжными условия перевозки свитка.

Глава МИДа также подтвердил ранее озвученную информацию о том, что широкой общественности документ будет предъявлен в Рождество.

«Детали и технологии транспортировки — пусть они не беспокоят украинцев. Главное, что это будет надёжно», — цитирует политика «Интерфакс-Украина».

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольским патриархом Варфоломеем был в торжественной обстановке подписан, а затем и вручён предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Свиток будет впервые публично продемонстрирован в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после рождественской литургии с участием Епифания.