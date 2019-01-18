Климкин опасается давления РФ на международную комиссию

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Глава МИД Украины Павел Климкин одобрил идею создания международной комиссии в Керченском проливе, но выразил опасение в том, что Россия может оказать на неё давление в своих интересах.

«Хотя, честно говоря, я уверен, что Россия и далее будет этим манипулировать», — цитирует слова министра «Интерфакс-Украина».

По словам Климкина, Москва «стремится дестабилизировать украинский Донбасс», а лучше всего это делать с юга.

Ранее News.ru писал о том, что украинские военные моряки намерены при следующем прохождении Керченского пролива взять с собой международных наблюдателей. В Киеве подчеркнули, что корабли ВМС Украины имеют полное право на свободный проход из Чёрного в Азовское море.