Министр иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин назвал три условия, выполнив которые можно противодействовать России.
По его мнению, самое главное — это чёткая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнёров.
Климкин также рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от идеи переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в той же манере, в которой он общался с экс-главой Украины Петром Порошенко в ходе избирательной кампании.
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду достичь соглашения с Россией по транзиту газа в сентябре 2019 года. При этом он отметил, что в настоящее время официальные переговоры запланированы на декабрь.