https://static.news.ru/photo/0b34a5f6-7e79-11e9-89d4-fa163e074e61_1024.jpg Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин назвал три условия, выполнив которые можно противодействовать России.

По его мнению, самое главное — это чёткая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнёров.

Климкин также рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от идеи переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в той же манере, в которой он общался с экс-главой Украины Петром Порошенко в ходе избирательной кампании.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду достичь соглашения с Россией по транзиту газа в сентябре 2019 года. При этом он отметил, что в настоящее время официальные переговоры запланированы на декабрь.