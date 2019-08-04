https://static.news.ru/photo/5aa3be00-b6ab-11e9-92e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: merkieva/Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко внезапно решил покинуть Незалежную. Об этом сообщила украинская журналистка Ирина Каспарова.

Утром 4 августа она опубликовала пост в Facebook , где написала, что столкнулась в самолёте с киевским градоначальником. В доказательство своих слов она прикрепила фото, на котором Кличко одет в футболку и белую бейсболку.

С чемпионом мира по боксу на борту. Хорошее начало отпуска, — подписала она снимок.

На момент публикации заметки пост Каспаровой был удалён. Как отмечает « Лента.ру », опираясь на информацию онлайн-табло киевских аэропортов и время публикации, можно предположить, что Кличко мог лететь в Анталию или Таллин.

Ранее News.ru писал, что Кличко был вызван в ГБР для допроса по делу о возможных махинациях с землёй. Как сообщила спикер бюро Анжелика Иванова, политик был допрошен в качестве свидетеля.