Мэр Киева Виталий Кличко внезапно решил покинуть Незалежную. Об этом сообщила украинская журналистка Ирина Каспарова.
Утром 4 августа она опубликовала пост в
С чемпионом мира по боксу на борту. Хорошее начало отпуска, — подписала она снимок.
На момент публикации заметки пост Каспаровой был удалён. Как отмечает «
Ранее News.ru писал, что Кличко был вызван в ГБР для допроса по делу о возможных махинациях с землёй. Как сообщила спикер бюро Анжелика Иванова, политик был допрошен в качестве свидетеля.