Кличко раскусил позвонивших ему пранкеров

Мэр Киева Виталий Кличко не попался на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили ему в новогоднюю ночь от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Сначала градоначальник даже поздравил лже-премьера с праздником и пожелал ему преодолеть все трудности и быть победителем. Однако потом Кличко насторожила фраза пранкера о пьяном президенте страны Петре Порошенко, которого якобы достают из-под стола.
Мэр догадался, что звонок шуточный, и поздравил пранкеров с Новым годом. Он пожелал своим собеседникам, чтобы их розыгрыши удавались, и пригласил их в столицу Украины, сообщает Страна.ua.
Ранее News.ru сообщил о том, что пранкеры позвонили предстоятелю новой церкви Украины Епифанию. В беседе с ними он поблагодарил евроструктуры за поддержку и попросил повлиять на Москву, чтобы РПЦ признала религиозную структуру.