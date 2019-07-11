https://static.news.ru/photo/121f842e-a3dd-11e9-ae28-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен забрать часть его полномочий. Он считает, что это лишит украинскую столицу местного самоуправления, и мэр, как во времена Януковича, станет выполнять лишь декоративную функцию.

Президент подтвердил слухи, которые ходят давно, — о разделении полномочий в управлении столицей. Председатель Киевской горадминистрации — его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека, — сказал Кличко в видеообращении в Facebook.

По словам Кличко, такого нет ни в одной европейской столице. Он также выразил опасения, что киевлянам сверху «спустят» человека без каких-либо обязательств перед ними.

Как писал News.ru, глава телеканала «1+1» Александр Ткаченко может возглавить Киевскую городскую госадминистрацию, руководит которой Виталий Кличко. По данным «КиевВласти», Зеленский назначит Ткаченко 12 июля. Кроме того, там заменят всех заместителей. Телеканал «1+1» принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.