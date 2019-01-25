Кличко назвал Украину сексуальной для инвесторов

https://news.ru/storage/news/957e06c5c6a01108c9cd68c03eb9ab91/a259da97-f9b5-4a9c-9417-5897d3ec64a5_850.jpg Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Владимир Кличко

Брат мэра Киева, боксёр Владимир Кличко, призвал инвестировать деньги в экономику Украины, так как это «красивая и сексуальная страна».

«Украина красивая, сексуальная: нас все хотят», — заявил Кличко, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Поясняя своё высказывание, бывший спортсмен обратился к истории и подчеркнул, что в разное время Украину хотели завоевать поляки, турки, монголы, татары, шведы и многие другие.

При этом эксперты скептически отнеслись к главным аргументам Кличко. Так, по словам экономиста Олега Устенко, Украину «уже никто не хочет», а заявление брата мэра Киева в очередной раз показало, как мыслят украинские чиновники.

«Быть секси еще недостаточно, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который выступает за безопасный секс», — написал эксперт на своей странице в соцсети Facebook.

Он также посоветовал желающим инвестировать деньги в экономику Украины использовать «презерватив» в виде справедливого суда, низкого уровня коррупции и обеспечения защиты прав собственности.

Ранее News.ruписал о том, что экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко опроверг информацию о возобновлении спортивной карьеры. Он назвал появившуюся в СМИ новость «фейковой».