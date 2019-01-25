USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,281 $   Brent60.99 $ Bitcoin3,584.99 $
МОСКВА-18°C01:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Кличко назвал Украину сексуальной для инвесторов

Владимир Кличко Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Владимир Кличко

в мире [ версия для печати ]

Брат мэра Киева, боксёр Владимир Кличко, призвал инвестировать деньги в экономику Украины, так как это «красивая и сексуальная страна».

«Украина красивая, сексуальная: нас все хотят», — заявил Кличко, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Поясняя своё высказывание, бывший спортсмен обратился к истории и подчеркнул, что в разное время Украину хотели завоевать поляки, турки, монголы, татары, шведы и многие другие.

При этом эксперты скептически отнеслись к главным аргументам Кличко. Так, по словам экономиста Олега Устенко, Украину «уже никто не хочет», а заявление брата мэра Киева в очередной раз показало, как мыслят украинские чиновники.

«Быть секси еще недостаточно, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который выступает за безопасный секс», — написал эксперт на своей странице в соцсети Facebook.

Он также посоветовал желающим инвестировать деньги в экономику Украины использовать «презерватив» в виде справедливого суда, низкого уровня коррупции и обеспечения защиты прав собственности.

Ранее News.ruписал о том, что экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко опроверг информацию о возобновлении спортивной карьеры. Он назвал появившуюся в СМИ новость «фейковой». 


#украина #владимиркличко
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
в мире 23:35, 24 января 2019
Киев сравнил события в Венесуэле с драйвом Майдана
в мире 06:27, 24 января 2019
В Киеве подвели позорные итоги «партнёрства» с Европой
в мире 03:13, 24 января 2019
Жители Киева вынуждены обогреваться кирпичами
Лента новостей
в мире 01:03
США подсчитали расходы на модернизацию ядерного арсенала
культура 00:51
Умер актёр из фильма «Тупой и ещё тупее»
в мире 00:21
Совет Европы сообщил об огромном долге России
в мире 00:20
США уничтожили захваченную террористами мечеть в Сирии
происшествия 23:59
СКР выложил видео из сгоревшей квартиры в Балашихе
Другие новости
в мире 01:03
США подсчитали расходы на модернизацию ядерного арсенала
в мире 00:21
Совет Европы сообщил об огромном долге России
в мире 00:20
США уничтожили захваченную террористами мечеть в Сирии
в мире 23:55
РФ и Китай защитят Венесуэлу от вооружённой агрессии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top