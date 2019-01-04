Кладбище русских машин найдено в Англии

Разнообразные модели русских автомобилей, доживающих свой век, нашли в Великобритании. Все они праворульные, то есть изначально собирались на экспорт в Соединённое Королевство.
Фотографиями массовой «свалки» жигулей поделился в тематическом сообществе Facebook Джеймс Смит. На автомобилях видны жёлтые номера: именно такие в Англии использовали с 1963 по 1983 год.
Автор поста отказался сообщать место своей находки, хотя в комментариях просили об этом неоднократно.
Ранее News.ru писал, что компания «АвтоВАЗ» представила на Московском международном автосалоне концепт Lada 4×4 нового поколения. В салоны автомобиль поступит не раньше 2022 года.