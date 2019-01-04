Кладбище русских машин найдено в Англии

https://news.ru/storage/news/56a69ddc55241371ae263a8301677e79/6e0ba097-df1b-4ef8-b64b-de498158ae6b_850.jpg Bryan James Butler/facebook

Разнообразные модели русских автомобилей, доживающих свой век, нашли в Великобритании. Все они праворульные, то есть изначально собирались на экспорт в Соединённое Королевство.

Фотографиями массовой «свалки» жигулей поделился в тематическом сообществе Facebook Джеймс Смит. На автомобилях видны жёлтые номера: именно такие в Англии использовали с 1963 по 1983 год.

Автор поста отказался сообщать место своей находки, хотя в комментариях просили об этом неоднократно.

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