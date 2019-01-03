Китайского чиновника исключили из партии за коррупцию

Бывшего вице-мэра китайского города Гаоань Сяо Сяо уволили с государственной службы и лишили места в Коммунистической партии Китая за серьёзные нарушения партийной дисциплины и закона.
Благодаря внутрипартийному расследованию выяснилось, что экс-чиновник пользовался своим служебным положением для личной выгоды, растрачивал государственные средства и получал взятки.
Дело Сяо Сяо рассмотрит гражданский суд, передаёт портал «Пэнпай».
Ранее News.ru писал, что обвиняемые в коррупции чиновники, находящиеся в московском СИЗО «Лефортово», поделились планами на Новый год. Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, обвинённый в мошенничестве, решил самостоятельно приготовить селёдку под шубой, оливье, голубцы и фаршированный перец.