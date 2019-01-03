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Китайского чиновника исключили из партии за коррупцию

Pang Xinglei/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бывшего вице-мэра китайского города Гаоань Сяо Сяо уволили с государственной службы и лишили места в Коммунистической партии Китая за серьёзные нарушения партийной дисциплины и закона.

Благодаря внутрипартийному расследованию выяснилось, что экс-чиновник пользовался своим служебным положением для личной выгоды, растрачивал государственные средства и получал взятки.

Дело Сяо Сяо рассмотрит гражданский суд, передаёт портал «Пэнпай».

Ранее News.ru писал, что обвиняемые в коррупции чиновники, находящиеся в московском СИЗО «Лефортово», поделились планами на Новый год. Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, обвинённый в мошенничестве, решил самостоятельно приготовить селёдку под шубой, оливье, голубцы и фаршированный перец.


#взятки #китай #коррупция #чиновники #партия
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