https://static.news.ru/photo/4e39ed62-af88-11e9-acc9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Парк юрского периода»/Universal Studios

Десятилетний школьник из китайской провинции Гуандун, гуляя вместе с мамой на берегу реки Дунцзян, нашёл 11 окаменелых яиц динозавра. По предварительным оценкам учёных, их возраст не менее 66 миллионов лет.

Мама мальчика рассказала, что именно сын понял, что перед ним не просто камни, так как часто посещал местный палеонтологический музей, сообщает газета «Бэйцзин Циннянь бао». Яйца диаметром 9 см предварительно отнесли к позднему меловому периоду.

Как писал News.ru, совместная американо-китайская исследовательская группа объявила об обнаружении в восточной провинции Китая Цзянсу четырёх окаменелых следов динозавра. Палеонтологи рассказали, что возраст динозавров достигает почти 100 млн лет. Находку сначала приняли за следы генерала династии Тан Ли Цуньсяо и тигра, с которым он сражался. Ошибочный вывод был сделан из-за того, что «три пальца двух следов зауроподов были потеряны за эти годы» и поэтому их вид показался схожим с человеческой ступнёй.