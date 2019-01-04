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Китайский луноход отправится спать

CNSA/CLEP

в мире [ версия для печати ]

Луноход КНР, находящийся на обратной стороне естественного спутника Земли, отправится в кратковременную «спячку». «Нефритовый заяц — 2» успешно установил связь со спутником-ретранслятором с помощью независимых цифровых каналов и просканировал окружающую среду.

Режим «сна» продлится до 10 января 2019 года, пишет CNSA. Аппарат является частью «Чанъэ-4», совершившего успешную посадку на поверхность небесного тела 3 января 2019 года. Через некоторое время Земля получила первые снимки с поверхности так называемой «тёмной стороны» Луны.

Ранее News.ru сообщал о выборе названия для российской сверхтяжёлой ракеты-носителя. Проект получил имя самой полноводной реки РФ — «Енисей».


#китай #ЛУНА #КНР #луноход
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