Китайский луноход отправится спать

https://news.ru/storage/news/4f883e5b7b0026d8da38c272a68cba74/5c8e1e8a-f307-4d90-87fa-e64eb984a234_850.jpg CNSA/CLEP

Луноход КНР, находящийся на обратной стороне естественного спутника Земли, отправится в кратковременную «спячку». «Нефритовый заяц — 2» успешно установил связь со спутником-ретранслятором с помощью независимых цифровых каналов и просканировал окружающую среду.

Режим «сна» продлится до 10 января 2019 года, пишет CNSA. Аппарат является частью «Чанъэ-4», совершившего успешную посадку на поверхность небесного тела 3 января 2019 года. Через некоторое время Земля получила первые снимки с поверхности так называемой «тёмной стороны» Луны.

Ранее News.ru сообщал о выборе названия для российской сверхтяжёлой ракеты-носителя. Проект получил имя самой полноводной реки РФ — «Енисей».