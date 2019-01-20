Китайских школьников обязали танцевать на переменах

Директор начальной школы Xi Guan Чжан Пфэй в рамках борьбы с ожирением зовёт детей танцевать каждую перемену под ритмичную музыку.
По его мнению, школьники стали меньше двигаться и проводить всё свободное время перед компьютерами и со смартфонами.
Для здоровья учеников он решил выучить танец и показать его учащимся. Они оценили идею руководителя и теперь регулярно устраивают флешмобы.
Ранее News.ru писал, что исследователи из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса провели уникальное исследование, которое помогло установить набор молекул в мозгу человека, отвечающих за массу тела. Важную роль в регуляции веса играет гипоталамус. По словам одного из авторов исследования доктора Себастьяна Буре из Медицинской школы Кека в США, данная область управляет уровнем сахара в крови и приёмом пищи.