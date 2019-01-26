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Китайские учёные воспроизвели вкус рыбы фугу

Xu Congjun/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Специалисты Шанхайского океанологического университета выделили вещества, определяющие нежный вкус рыбы фугу. Учёные опытным путём воссоздали вкусовую модель для безопасного приготовления блюд.

Результаты эксперимента с участием 14 добровольцев были опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry. Его участникам предлагали пробовать сложные вкусы, исключая каждый раз один из компонентов. Так удалось определить 28 веществ, формирующих привкус экзотической рыбы. Основу его составили глутаминовая кислота, нуклеотиды аденозин- и инозинмонофосфаты, янтарная кислота и ряд неорганических ионов: калия, натрия, хлора и фосфорной кислоты.

Ранее News.ru писал, что самой полезной рыбой в мире учёные РАН объявили боганидского гольца, который обитает в озёрах Сибири. В этом гольце содержится самое большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Но данный вид рыбы массовому потребителю недоступен, потому что его численность невелика.


#китай #рыба #ученые
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