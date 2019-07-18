https://static.news.ru/photo/cac2424e-a9a7-11e9-a2a2-fa163e074e61_1024.jpg Речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза» Фото: ru.wikipedia.org/ Ministry of Defense of Ukraine/ CC BY-SA 2.0

Китайские журналисты высмеяли Украину за военно-морские учения Sea Breeze — 2019. Бронированный артиллерийский катер «Гюрза» в СМИ назвали «рыбацкой лодкой», которую, вероятно, Киев направил на учения «от безысходности».

На фоне американского эсминца, оснащённого системой раннего обнаружения «Иджис», бронекатер выглядел жалко. Китайцы сыронизировали, что «Гюрзу» создали ещё во время холодной войны, пишет издание Sohu .

Материал сопровождается снимками, где украинский катер просто теряется на фоне американских эсминцев. Китайцы напомнили, что Вашингтон в своё время обещал Киеву подарить новые фрегаты типа «Оливия Хаззард Перри», но подарки Украина не получила. И сейчас страна охраняет свои границы при помощи «рыболовного артиллерийского катера»,

Манёвры президента Владимира Зеленского также вызвали у журналистов вопросы: если он собирался вести мирные переговоры и не раз заявлял о прекращении огня, то зачем Украина участвует в таких учениях?

Америка совершенно не хочет, чтобы конфликтующие стороны достигли мира, поэтому цель данных учений — гарантировать приверженность Украины Западу, — делает вывод издание.

Насторожённость России по поводу данных учений китайцы считают полностью оправданной. Если Киев позволит США строить на территории стран базы и порты, то о восстановлении отношений с Москвой придётся забыть.

Зеленский хочет навредить другим, но портит жизнь только себе, а слова западных экспертов, расхваливающих Украину за «демонстрацию собственной мощи перед Россией за счет этих учений», звучат неубедительно, — резюмирует автор статьи.

Ранее News.ru сообщал, что учения российских десантников в Крыму показали незащищённость Украины. Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковник Игорь Смешко.