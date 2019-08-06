https://static.news.ru/photo/85dff004-b82a-11e9-aceb-fa163e074e61_660.jpg Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин Фото: Артём Иванов/ТАСС

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что КНР примет ответные меры, если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Мы примем все необходимые меры для решительной защиты интересов национальной безопасности, — сообщила Чуньин.

Китай также выразил надежду, что Штаты не будут совершать действий, которые приведут к напряжённости и подорвут «международный и региональный мир».

Как писал News.ru, министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что хочет разместить новые ракеты в Азии как можно быстрее. Он рассчитывает на появление снарядов в регионе в течение нескольких месяцев, но при этом отметил, что такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается.