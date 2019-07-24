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Заброшенный у берегов Йемена танкер, в котором находится более 1 млн баррелей нефти, может стать причиной крупной экологической катастрофы. Бедствие затронет всё Красное море и часть Персидского залива, заявило признанное йеменское правительство.

В письме, направленном в ООН йеменские власти указали, что из-за образующихся ядовитых паров в замкнутом пространстве создаются условия для мощнейшего взрыва, который может прогреметь в любой момент. Сообщается, что танкер...