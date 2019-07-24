Госсовет КНР заявил о твёрдой решимости защитить государственный суверенитет и подчеркнул право на принятие всех необходимых мер при решении вопроса объединения с Тайванем. Об этом говориться в Белой книге по национальной обороне государства.
У Китая есть твёрдая решимость и возможности, чтобы защитить государственный суверенитет и территориальную целостность Мы не даем обещаний об отказе использовать силу и оставляем за собой право принимать все необходимые меры, - указано в документе, который цитирует РИА Новости.
Китайские власти подчёркивают, что придерживаются принципов мирного объединения, но не потерпят иностранного вмешательства и попыток разделить страну, указано в Белой книге.
Как ранее писал News.ru руководство Китая намерено ввести санкции против поставляющих оружие Тайваню американских компаний. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что подобные действия Вашингтона являются серьёзным нарушением основополагающих норм международного права и международных отношений.