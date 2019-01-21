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Китай запускает крупнейший проект по созданию дождей

Jiang Kehong/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Китае приступают к осуществлению крупнейшего в мире проекта по созданию искусственного дождя. Главная причина развития технологий управления погодой — изменение климата.

«На тибетском плато прогнозируются серьёзные засухи и повышение температур, которые уменьшат региональные осадки», — сообщают Метеовести.

Страна уже более пяти лет ежегодно создаёт порядка 55 млрд тонн искусственного дождя. В этом году на склонах Тибета китайские власти намерены построить десятки тысяч камер сгорания. Твёрдое топливо, которое будет в них сжигаться, приведёт к выбросам в атмосферу йодида серебра, который действует как конденсат для молекул воды в воздухе.

Ранее News.ru писал, что президент Финляндии Саули Ниинистё поддержал инициативу своего австрийского коллеги Александра Ван дер Беллена о признании лидирующей роли ЕС в борьбе с климатическими изменениями на Земле. Финский лидер поблагодарил федерального президента за призыв к более амбициозным действиям. Австрийский политик в ходе всемирного саммита в защиту климата заявил, что выход США из Парижского соглашения по климату должен стать толчком для Евросоюза к активному спасению планеты.


#погода #китай
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