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Китай выступил против вмешательства в дела Венесуэлы

Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй заявил, что китайские власти выступают против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, и просит международное сообщество уважать выбор народа Боливарианской Республики.

«Китай поддерживает усилия правительства Венесуэлы по сохранению национального суверенитета, независимости и стабильности», — сказал Чжаосюй на заседании Совета Безопасности ООН.

Китайский политик подчеркнул, что ситуация в Венесуэле является «внутренним вопросом» и «не несёт угрозы международному миру и безопасности». Ма Чжаосюй в связи с этим призвал «уважать выбор» венесуэльского народа.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.

Как писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает все государства прекратить финансовые контакты с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле. Также он выразил надежду, что международное сообщество признает временным главой страны оппозиционера Хуана Гуайдо.


#венесуэла #китай #оон #совбез
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