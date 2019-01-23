Китай выступил против стратегии разведки США

https://news.ru/storage/news/38038fb13c9845932411421931b96fa9/5aa07933-13a6-4680-b11f-46fa5e7b89bb_850.jpg AP/ТАСС

Хуа Чуньин

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что китайское правительство выступило против публикации американскими властями Национальной стратегии в сфере разведки.

В документе говорится о ряде стран, которые США считают своими потенциальными противниками, планирующими оружием массового уничтожения нанести урон интересам государства, информирует «Политика сегодня».

В списке стран-врагов упоминаются Россия и Китай.

Как ранее писал News.ru, американская администрация не желает смягчать свою позицию на торговых переговорах с Китаем. США обвиняют Пекин в присвоении интеллектуальной собственности.