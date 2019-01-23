Китай выступил против стратегии разведки США

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что китайское правительство выступило против публикации американскими властями Национальной стратегии в сфере разведки.
В документе говорится о ряде стран, которые США считают своими потенциальными противниками, планирующими оружием массового уничтожения нанести урон интересам государства, информирует «Политика сегодня».
В списке стран-врагов упоминаются Россия и Китай.
Как ранее писал News.ru, американская администрация не желает смягчать свою позицию на торговых переговорах с Китаем. США обвиняют Пекин в присвоении интеллектуальной собственности.