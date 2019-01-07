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Китай выразил протест США в связи с действиями эсминца

Лу Кан Артем Иванов/ТАСС

Лу Кан

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что действия корабля американских ВМС в Южно-Китайском море нарушают международное право.

«Действия Соединенных Штатов нарушают международное право, а также подрывают мир и стабильность в данных водах», — цитирует ТАСС дипломата.

Он также сообщил, что китайская сторона направила патрульный корабль для опознания американского судна и предупреждения его о необходимости покинуть данную акваторию.

Ранее News.ru писал, что корабль американских ВМС в очередной раз прошёл вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. Пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр подчеркнула, что операция не имеет политической составляющей и не направлена против какой-то конкретной страны.


#сша #китай
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