Китай выразил протест США в связи с действиями эсминца

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что действия корабля американских ВМС в Южно-Китайском море нарушают международное право.
«Действия Соединенных Штатов нарушают международное право, а также подрывают мир и стабильность в данных водах», — цитирует ТАСС дипломата.
Он также сообщил, что китайская сторона направила патрульный корабль для опознания американского судна и предупреждения его о необходимости покинуть данную акваторию.
Ранее News.ru писал, что корабль американских ВМС в очередной раз прошёл вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. Пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр подчеркнула, что операция не имеет политической составляющей и не направлена против какой-то конкретной страны.