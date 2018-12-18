Китай рассчитывает на спокойный Brexit

https://news.ru/storage/news/536cd4bbf8ed15460f3be0423f3d71a0/7db42fa9-5fc5-4536-b113-acd209258918_850.jpg Alberto Pezzali/Global Look Press

Китайские власти надеются, что процесс выхода Великобритании из Евросоюза пройдёт спокойно и без проблем. Они выразили готовность развивать отношения с обеими сторонами после Brexit.

Согласно выпущенной в КНР Белой книге по отношениям с Европой, страна намерена достичь соглашения о свободной торговле с Британией.

При этом Китай рассчитывает, что ЕС оставит свой инвестиционный рынок открытым, устранит инвестиционные и дискриминационные барьеры, а также предоставит компаниям «справедливую, прозрачную и предсказуемую политическую среду» и защиту их прав и интересов.

Как сообщал News.ru, ранее Си Цзиньпин назвал главную причину экономического прорыва Китая за последние годы. Глава республики заявил, что ключевым было принятие исторического решения о проведении реформ и политики открытости для внешнего мира, так как национальная экономика к тому времени находилась на грани.