Вопрос контроля над единственным на Украине производителем авиационных двигателей — компанией «Мотор Сич» — снова пытаются оспорить. Зарегистрированная на Британских Виргинских островах китайская Skyrizon Aircraft и украинский «Укроборонпром» сделали запрос в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций известного предприятия. Авиастроительная компания, которая была акционирована в начале 1990-х годов, может стать отчасти китайской. Это не может не пугать западных партнёров Украины.

В комитете началось рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией Skyrizon Aircraft и государством Украина в лице госконцерна «Укроборонпром» совместного контроля над ПАО «Мотор Сич, — говорится в сообщении АМКУ.

Вместе с тем, как сообщается, Skyrizon Aircraft адресовала соответствующему комитету просьбу о разрешении на покупку акций ряда субъектов, которые на сегодняшний день являются акционерами «Мотор Сич». В заявлении Антимонопольный комитета говорится, что это часть «многоступенчатой транзакции, направленной на обретение контроля» над заводом. Результат, как ожидается, появится в конце июля. Однако уже сейчас можно сказать, что китайское участие вряд ли обрадует западных партнёров Украины. Инвестиции Поднебесной несут риски для национальной безопасности любой страны, полагают в Вашингтоне.

Вячеслав Богуслаев Марина Лысцева/ТАСС

Сделке по приобретению контрольного пакета долгое время препятствовала Служба безопасности Украины (СБУ). Формальным поводом было дело об умышленном разрушении стратегического предприятия. Так, президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева подозревали в незаконной продаже 56% акций предприятия представителям Skyrizon Aviation с целью ликвидации завода и вывода его технологий за рубеж. В конце апреля 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на эти акции. В постановлении судебной инстанции говорилось о необходимости наложить арест и на простые именные акции «Мотор Сич», которые учитываются на счетах в ценных бумагах, открытых в депозитарном учреждении ООО Dragon Capital, а именно: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Business House Helena, AG, Enfields Trade & Capital Corp., Waldo Trade Ltd. и Granum Corporation. Арест произведён с остановкой расходных операций, в том числе переводов и списаний.

В 2018 году компании «Мотор Сич» и Skyrizon Aviation даже договорились создать на китайской территории завод по выпуску двигателей для самолётов и вертолётов. Идея была презентована на 12-й авиационно-космической выставке «Airshow China — 2018» в Чжухае (провинция Гуанчжоу). Тогда сообщалось, что объект, скорее всего, будет находиться у населённого пункта Лянцзян в автономной провинции Гуанси. Он будет включать в себя производственный комплекс, а также научно-исследовательские и управленческие подразделения. В разговоре с ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов тогда выразил уверенность, что, несмотря на этот проект, Китай не закроет все свои потребности в области авиационного двигателестроения и продолжит закупки у российской стороны авиационных двигателей АЛ-31Ф и РД-93.

«Мотор Сич» сотрудничала с Россией после распада СССР. Доля украинского концерна на российском рынке в 2009 году составляла около 50%, однако позже начала постепенно «таять» за счёт выхода на новые рынки. Именно таким стал рынок КНР. Свою роль в дистанцировании от РФ, безусловно, сыграли события 2014 года. Тогда правительство Украины ввело запрет на любого уровня ВТС с Россией. Что касается партнёрства с КНР, преследование СБУ, как считается, также замедлило развитие связей. В «Мотор Сич», как известно, все обвинения отвергали, мотивирую всё тем, что предприятие является акционерным обществом с частной формой собственности, а акции принадлежат отдельным физическим и юридическим лицам.

В то время, наблюдатели отмечали, что пауза, возникшая в результате действий СБУ, может быть использована властями для приобретении определённого процента акций, чтобы предотвратить переход стратегически важного для обороноспособности Украины предприятия в китайские руки. При этом государство само фактически толкало «Мотор Сич» к более тесной работе с внешним игроком: предприятие было ориентировано на поставки двигателей на территорию всего СНГ, прежде всего, в Россию, а после того как оно потеряло эту возможность, руководству пришлось искать новые рынки сбыта, указывал украинский экономист Всеволод Степанюк в интервью «Страна.ua». Потом власти «опомнились», так как осознали, что технологии могут уплыть за границу, в частности, в тот же Китай, с которым Украина конкурирует в ряде сегментов на мировом рынке вооружения, добавлял он.

Марина Лысцева/ТАСС

Возможно, нынешняя попытка установить совместный контроль над предприятием (в лице китайской фирмы и «Укроборонпрома») — шаг наиболее компромиссный из всех возможных.

Настойчивый интерес КНР к «Мотор Сич» понятен: как отмечал украинский обозреватель Михаил Жирохов на страницах портала «Деловая столица», для китайской промышленности настоящей находкой будет изделие предприятия — турбовентиляторный двигатель с трёхкаскадным компрессором Д-436-148ФМ, который эффективно сокращает потребление топлива и повышает эксплуатационные характеристики самолёта. Именно поэтому двигатель получил широкое распространение в гражданской авиации на лайнерах «советского» типа — Як-42, Ан-72/74, Ту-134, Ту-334, Ан-148, а также в самолёте-амфибии Бе-200. Такой агрегат вполне может заменить американские General Electric CF34-10A, которые используются при производстве региональных пассажирских самолётов ARJ-21, отмечал Жирохов.