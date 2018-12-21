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Китай представил Сирии проекты по восстановлению страны

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Китайские компании обсуждают с правительством Сирии условия контрактов и сделок послевоенного восстановления страны, сообщил посол САР в Китае Имад Мустафа.

По его словам, всё больше компаний из Китая заинтересовано в сотрудничестве с сирийской стороной.

«Многие из них сейчас находятся на стадии изучения возможностей», — отметил он.

Посол рассказал, что ряд компаний уже работает на территории Сирии, однако «их значительно меньше, чем хотелось бы». Но он подчеркнул, что это хорошее начало, а представители Китая «более чем желанны».

«Если вы поедете в Алеппо, вы будете удивлены тем, насколько он изменился по сравнению с тем, что было два года назад. Однако только наших усилий всё равно недостаточно», — заявил он.

Имад Мустафа добавил, что страна нуждается в поддержке своих друзей, среди которых Россия, Индия и Иран. Все они уже работают в Сирии, передаёт РИА Новости.

Как сообщал News.ru, ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Сирия сомневается в истинности намерений президента США Дональда Трампа вывести американские войска с территории страны. Комментируя озвученное Трампом решение, он заметил, что сначала надо дождаться реального вывода войск.


#сирия #китай
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