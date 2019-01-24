Китай предостерёг Венесуэлу от внешнего вмешательства

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Хуан Гуайдо

КНР призывает все стороны политического противостояния в Венесуэле выступить против внешнего вмешательства в ситуацию в стране. Пекин также выражает надежду, что официальные власти и оппозиция смогут изыскать мирные способы урегулирования конфликта.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Надеемся, что все стороны конфликта будут действовать рационально, будут сохранять спокойствие. А также будут выступать против любого внешнего вмешательства во внутренние дела страны», — сказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принёс присягу. Вскоре после того, как США признали его полномочия, действующий глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Госдепартамент ответил, что Вашингтон не признаёт режим Мадуро, а значит, у него нет подобных полномочий, писал News.ru.

Помимо США кандидатуру Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.