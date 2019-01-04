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Китай потерял свыше миллиона человек

Zuma/ТАСС

в мире [ версия для печати ]

Население Китайской Народной Республики впервые за десятилетия сократилось. Убыль превысила миллион человек.

К такому выводу пришли экономист Су Цзянь и специалист по рождаемости И Фусянь из университета штата Висконсин (США) после изучения данных открытых источников: статистики Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения Поднебесной, пишет Agence France-Presse.

Пекин не досчитался 1,27 млн граждан. КНР не «вымирала» 70 лет. В 2018 году число новорождённых сократилось на 2,5 миллиона человек по сравнению с 2017-м.

Основные причины — нежелание заводить ребёнка, дорогостоящие образование, жильё и медицинские услуги

В 1979 году власти Китая начали кампанию по борьбе с перенаселением, названную «Одна семья — один ребёнок». В 2006 ограничения частично сняли. Но повышение рождаемости не оправдало надежд Пекина.

Ранее News.ru сообщал о стремительном сокращении населения Восточной Европы. Вымирают Болгария, Латвия, Литва, Молдавия, Косово, Босния и Герцеговина — на 19 и более процентов в каждой стране с 1990 года.


#демография #китай #КНР #население
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