Фото: H. Rick Bamman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился приёмом в Черкасской области, куда он прибыл с официальным визитом. Глава государства выразил недовольство тем, что на его встречу с депутатами пустили только избранных.

А каким образом кого-то сюда отбирают, кого-то пускают, а кого-то не пускают? Скажите, пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Кто главный здесь? — цитирует его РИА Новости. Также президенту не...