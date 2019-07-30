https://static.news.ru/photo/b330375c-b3a3-11e9-9b9b-fa163e074e61_660.jpgФото: H. Rick Bamman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Китайские власти во время 12-го раунда торгово-экономических консультаций с США подтвердили свою приверженность увеличению закупок американской сельскохозяйственной продукции.
По данным Белого дома, также стороны обсудили вопрос передачи технологий и права на интеллектуальную собственность.
Встречи были конструктивными, — говорится в заявлении Белого дома.
Очередной раунд консультаций планируется провести в Вашингтоне в начале сентября.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп оценил ход торговых переговоров с Китаем. По его словам, пока процесс можно назвать положительным. Стороны проводят 12 раундов консультаций по вопросам урегулирования торговых споров. От США в них принимают участие юрист Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.