Китай побил рекорд по космическим запускам

https://news.ru/storage/news/73dc1206aae31e4b6661c519bbc46eab/4d1a6f6f-3495-429e-a08e-70e2ef6d1907_850.jpg Long Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская Народная Республика в 2018 году осуществила рекордные 39 космических запусков, обогнав другие страны по этому показателю.

На КНР в прошлом году пришлась треть всех космических запусков в мире. Это больше, чем общее число запусков России, Европы и Индии, которые занимают третье, четвёртое и пятое места соответственно. На втором месте расположились США с 34 запусками.

Большинство миссий Китая были осуществлены при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн». Все миссии прошли успешно. Об этом сообщает издание China Daily.

Как ранее писал News.ru, учёные потеряли управление радиотелескопом «Спектр-Р», но от него продолжает поступать сигнал. Проект «Радиоастрон» состоит из космической (аппарат «Спектр-Р») и наземной (сеть наземных радиотелескопов) составляющих. Космическая обсерватория «Спектр-Р» была запущена в космос в 2011 году. «Спектр-Р» превысил срок своей работы в 2,5 раза. Сотрудники НПО им. Лавочкина позже сообщили, что попробуют восстановить связь со спутником «Спектр-Р». Следующий сеанс связи запланирован на воскресенье, 13 января.