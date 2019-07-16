Китайская Народная Республика не считает обоснованным продолжать переговоры по вопросам заключения трёхстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В настоящий момент мы не видим никаких оснований или предварительных условий для участия Китая в таких обсуждениях, — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о намерениях провести в ближайшее время переговоры с коллегами из Ирана, России и США — Хасаном Рухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Глава Пятой республики намерен устроить переговоры, чтобы избежать эскалации напряжённости в ближневосточном регионе, писал News.ru.