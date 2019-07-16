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Мир на Украине может быть достигнут лишь в том случае, если нынешние власти откажутся от курса сближения с НАТО и предоставят полную автономию Донбассу. Такое мнение выразил бывший украинский дипломат Олег Волошин. По его словам, нынешний лидер Незалежной боится пойти на такие меры.

Сам Зеленский, хотя и обещал принести мир, не готов к этому, он боится. Он боится радикалов, боится националистов. К сожалению, весомая часть его избирателей в чём-то придерживаются очень странной линии....