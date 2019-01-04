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Китай вооружает флот рельсовыми пушками

Naval Surface Warriors/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Китайские военные корабли в ближайшем будущем оснастят новейшими образцами электромагнитного оружия. Это стало возможно благодаря научным прорывам, сделанным командой инженеров ВМС страны во главе с академиком Ма Веймингом.

Ученые, которые работают в инженерном университете города Ухань в центральной китайской провинции Хубэй, разработали уникальную технологию электромагнитного запуска снарядов. Основной военный эксперт Пекина Ли Цзе заявил, что созданный на основе этой технологии рельсотрон, или рельсовая пушка, находится в стадии тестирования.

Ли отметил, что если следующий тест оружия будет удачным, это может стать одним из последних шагов на пути к установке таких пушек на корабли. В частности, рельсотроны встанут на вооружение будущего китайского ракетного эсминца-гиганта «проект 055».

Рельсовая пушка — электромагнитный ускоритель масс, который разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих. Это позволяет оружию производить выстрелы на большие расстояния, чем стандартная артиллерия, и с более высокой точностью. Кроме того, снаряды разгоняются до огромной разрушительной скорости, сообщает Global News.

Ранее News.ru писал, что китайский оружейный гигант NORINCO впервые провёл демонстрацию нового типа авиационной бомбы. По словам представителей компании, потенциал боеприпаса уступает только ядерному оружию.


#китай #оружие #флот #разработки #рельсоваяпушка
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