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Китай должен ответить США отработкой ударов по авианосцам

Ju Zhenhua/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Народно-освободительная армия Китая должна чаще проводить боевые учения в связи со стратегическим давлением и ожидаемыми провокациями со стороны США. Пекину не следует опасаться, что «Вашингтон будет этим расстроен».

Манёвры для того и нужны, чтобы вызвать обеспокоенность у Соединённых Штатов. Такую точку зрения озвучили обозреватели китайской газеты Global Times.

Авторы отмечают, что усилить конфронтацию с США следует из-за ситуации в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море. Туда время от времени заходят американские военные корабли. В будущем провокации могут участиться, поэтому больше учений необходимо проводить на море. Особенно это касается отработки тактики нанесения ударов по авианосцам.

По мнению публицистов, хотя сейчас Пекин ещё не имеет достаточного потенциала, чтобы «прижать» американцев, но заставить их заплатить непомерную цену способен.

«Перед лицом стратегического давления со стороны Соединённых Штатов мирное развитие не означает, что мы будем терпеть и улыбаться», — пишут авторы. 

Материал опубликован после слов исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана, который заявил подчинённым, что главным противником Соединённых Штатов является Китай.

Ранее News.ru сообщал, что Шанахан заявил о своих приоритетах в должности руководителя Пентагона на закрытой встрече. По его словам, основной для него станет политика в отношении Китая. Он добавил, что национальная Стратегия национальной обороны предусматривает долговременное стратегическое соперничество США с Китаем и Россией.


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