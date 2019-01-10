Китаец продал почку ради нового iPhone

https://news.ru/storage/news/e337b856828f3bd050a0430fdd79f642/2c5ae229-35ae-453e-a269-dd62903c838c_850.jpg Wang Gang/Global Look Press

Юноша из Китая продал чёрным трансплантологам свою почку для того, чтобы купить на вырученные деньги новый IPhone.

Молодой человек получил за свой орган 10 тысяч долларов. Однако вторая почка отказала. Теперь его жизнь зависит от аппарата гемодиализа. Его семья получила от государства компенсацию, пишет New Inform.

Как ранее писал News.ru, американец Джон Хиллард рассказал о планах обратиться с судебным иском к компании Apple. Его смартфон загорелся в заднем кармане брюк.

По словам мужчины, он увидел жёлто-зелёный дым и почувствовал жжение в области ноги во время обеда на работе 31 декабря.