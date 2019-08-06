Киргизские силовики детально изучают ситуацию на золотом руднике Солтон-Сары в Нарынской области. Жители окрестных сёл вступили в конфликт с сотрудниками китайской компании, которая ведёт там работы. Китайцев обвиняют в нарушении экологических норм. Сразу после этого инцидента с послом КНР в Киргизии Ду Дэвэнь встретился вице-премьер киргизского правительства Жениш Разаков, который пообещал всё уладить. Однако скандал в очередной раз поднимает вопрос о степени зависимости республики от Пекина и уровень недовольства этим местных жителей.

Разаков заявил китайскому дипломату, что властями принимаются все соответствующие меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на золотом руднике Солтон-Сары. По словам чиновника, руководство республики понимает важность обеспечения защиты как инвесторов, так и местных жителей.

Вице-премьер считает, что все споры должны решаться в правовом русле, не переводя бытовую ситуацию в политическую плоскость, — отмечает правительственная пресс-служба.

По её сообщению, для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов, полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов, глава МВД Кашкар Джунушалиев, а также сотрудники других министерств и ведомств, в чьей компетенции находится конфликт.

Жениш Разаков Сергей Мамонтов/РИА Новости

Проводится информационно-разъяснительная работа с населением, — сообщается в заявлении пресс-службы правительства.

Стычка на месторождении на Солтон-Сары произошла 5 августа, когда более 300 местных жителей пришли к работникам Jhong Ji Mining и в ультимативной форме потребовали свернуть работы, потому что предприятие, по их мнению, наносит огромный ущерб окружающей среде. Перепалка с работниками китайской компании привела к тому, что стороны пустили в ход камни и палки. По некоторым данным, пострадали 39 человек — в основном представители китайской компании. По факту драки возбуждено уголовное дело.

Само месторождение расположено на северном склоне Капка-Ташского хребта. Китайцы разрабатывают его с 2013 года. По предварительным оценкам, запасы золота на Солтон-Сары составляют около 20 тонн. Ранее между жителями окрестных сёл и работниками предприятия из КНР уже возникали подобные конфликты, причиной которых — об этом не раз говорили местные — являлось несоблюдение китайской стороной экологических норм. Однако претензии киргизов могут быть связаны с гораздо более масштабными проблемами. Например, зависимостью их страны от Китая.

Огромный внешний долг Киргизии перед КНР вряд ли даст властям республики возможность урегулировать возникший конфликт с учётом всех пожеланий местного населения. По последним данным киргизского Минфина, общий объём государственного долга перед Китаем достиг $4,455 млрд (311,102 млрд сомов). Больше всего Киргизия должна Экспортно-импортному банку КНР — это $1,703 млрд. Местная пресса отмечает: чем больше кредитные обязательства государства, тем выше и выплаты. В 2019 году специально для этого Киргизия, как ожидается, направит 28,327 млрд сомов. Через два года — 36,5 млрд. Государственный бюджет сильно ощутит эти выплаты на себе. Ситуация тупиковая: стране необходимо либо урезать расходы, либо заняться новыми займами. По официальным данным, основную часть полученных от КНР кредитов республика вложила в строительство дорог и обеспечение населения электроэнергией. Чуть меньше пошло на поддержку бюджета, но население не чувствует улучшений в социальной сфере.

Впрочем, наблюдатели говорят, что много инвестировать в Киргизию для Китая — большой риск. Причиной тому служит хрупкость местной экономики. ВВП страны на душу населения составляет $3667 в год против $26 252 в соседнем Казахстане. Около 30% от этой цифры состоит из денежных переводов, которые делают граждане республики, работающие за границей — в основном в России. Прямые иностранные инвестиции идут на убыль: приток упал с $1,14 млрд в 2015 году до всего лишь $94 млн в 2017 году. Несмотря на то, что Киргизия по-прежнему ориентируется на парламентскую демократию, повальная коррупция и политическая нестабильность, вызванные конфликтами между конкурирующими кланами, увеличивают хрупкость системы. Два президента страны — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев — лишились власти не по своей воле и были вынуждены покинуть родину. Деятельность другого экс-президента — Алмазбека Атамбаева — сейчас находится под пристальным вниманием местных правоохранительных органов. Вряд ли это создаёт благоприятную среду для инвестиций.