https://static.news.ru/photo/bd73734e-9b40-11e9-b57f-fa163e074e61_1024.jpg Главы США, Северной и Южной Кореи Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что третья встреча с американским лидером Дональдом Трампом состоялась только благодаря «превосходным отношениям» между ними.

Он отметил, что их встреча продемонстрировала позитивные изменения, которые позволят преодолеть «любые трудности и препятствия».

Данные заявления были сделаны в ходе встречи двух политиков в Пханмунджоме, передаёт Yonhap .

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня. Лидеры государств пожали друг другу руки, после чего Трамп символически перешёл границу КНДР, став первым президентом США, посетившим страну. Стороны обменялись приглашениями посетить Вашингтон и Пхеньян.

Как писал News.ru, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына позитивным сигналом, который поможет установить региональную безопасность, а также мировую стабильность.