https://static.news.ru/photo/8bedc58e-9b0b-11e9-919c-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп и председатель КНДР Ким Чен Ын Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Пхеньян.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Президент США, в свою очередь, заявил журналистам о готовности пригласить Ким Чен Ына посетить Соединённые Штаты, писал News.ru.

Глава США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня. Стороны обменялись рукопожатиями, а затем Трамп перешёл границу ДМЗ, став первым президентом США, посетившим КНДР.

До этого Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды. Первый саммит США и КНДР прошёл в Сингапуре летом 2018 года. Он оказался продуктивным: стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Вторая встреча состоялась в Ханое 27 февраля 2019 года. Лидеры обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но достичь договорённостей не удалось.