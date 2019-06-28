Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Пхеньян.
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Президент США, в свою очередь, заявил журналистам о готовности пригласить Ким Чен Ына посетить Соединённые Штаты, писал News.ru.
Глава США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня. Стороны обменялись рукопожатиями, а затем Трамп перешёл границу ДМЗ, став первым президентом США, посетившим КНДР.
До этого Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды. Первый саммит США и КНДР прошёл в Сингапуре летом 2018 года. Он оказался продуктивным: стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Вторая встреча состоялась в Ханое 27 февраля 2019 года. Лидеры обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но достичь договорённостей не удалось.