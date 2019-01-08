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Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

Ким Чен Ын State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын

в мире [ версия для печати ]

Ким Чен Ын начал трёхдневный визит в Китай. Лидер КНДР прибыл туда по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на международный отдел ЦК компартии страны.

Как писал News.ru, поезд с высокопоставленной северокорейской делегацией около 16:00 мск 7 января пересёк границу на станции Даньдун. Незадолго до прибытия состава подъезды к станции были перекрыты сотрудниками китайских органов безопасности. 

Нынешний визит Ким Чен Ына в Китай стал уже четвёртым за год. Последний раз северокорейский лидер приезжал в КНР в июне 2018 года.

Ранее News.ru сообщал, что США начали переговоры о месте проведения очередной встречи  Дональда Трампа и Ким Чен Ына.


#китай #КимЧенЫн #визит
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