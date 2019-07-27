Не прошло и месяца со знаменательной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, давшей надежду на нормализацию обстановки на Корейском полуострове, как ситуация в регионе вновь обострилась. Испытания Пхеньяном двух ракет, которые в Сеуле сравнивают с российскими «Искандерами», привели к ожидаемым ответным мерам. В Токио, в частности, заявили о намерении совместно работать с Вашингтоном для перехвата подобных запусков в будущем.
Министерство обороны Японии, проанализировав испытания КНДР, проведённые 25 июля, решило прибегнуть к помощи Пентагона для противостояния потенциальной северокорейской угрозе. В ведомстве особо отметили тот факт, что испытанные Пхеньяном ракеты летят на небольшой высоте и по сложной для перехвата траектории. При прошлых запусках, проводившихся Северной Кореей, подобного не наблюдалось.
Обе ракеты, выпущенные КНДР 25 июля, упали в Японском море, пролетев, по данным Южной Кореи, в одном случае 430 км, а в другом — 690 км. В Токио считают, что в ближайшем будущем удары Пхеньяна вполне могут достичь японской территории. В южнокорейском Министерстве обороны, в свою очередь, заявили о сходстве траекторий северокорейских ракет с российскими «Искандерами». Между тем дальше этих замечаний дело пока не пошло. Как отметил в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, доказательств запуска Пхеньяном именно российских ракет на данный момент нет.
США уже отреагировали на новые северокорейские испытания, но гораздо мягче своих дальневосточных союзников. Американский президент Дональд Трамп, в частности, в интервью на телеканале Fox News отметил, что ракеты не были оснащены ядерными боезарядами, а подобные испытательные запуски проводят многие государства. Подобные ремарки позволяют рассчитывать, что действия Пхеньяна всё же не приведут к очередному росту напряжённости в реанимированном месяц назад диалоге с Вашингтоном. Юрий Лямин в этой связи напоминает, что несмотря на некоторое потепление в отношениях США и КНДР, никаких новых соглашений между странами до сих пор заключено не было и все санкции против Северной Кореи остаются в силе.
Поэтому запуски ракет такой дальности, с одной стороны, не должны вызывать слишком больших опасений у американцев. С другой — Пхеньян, очевидно, напоминает, что если твёрдых договорённостей в ближайшее время не удастся добиться, всё может вернуться к прежнему состоянию, — полагает эксперт.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын, для которого июньская встреча с Трампом стала серьёзным шагом в плане улучшения имиджа и демонстрации готовности к диалогу, пока тоже не прибегает напрямую к антиамериканской риторике. Вместо этого он акцентирует внимание на южнокорейской угрозе.
Испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развёртывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения, — цитирует лидера КНДР Центральное телеграфное агентство страны.
Впрочем, как бы Трамп ни пытался «оправдать» северокорейские запуски, а Ким — сместить внимание на Сеул, наиболее логичной видится версия о том, что испытания Пхеньяна это сигнал, в первую очередь, для Вашингтона. КНДР никогда не рассматривала Южную Корею в качестве самостоятельной силы, постоянно называя соседей «американскими марионетками». Обострять же отношения непосредственно с Трампом — после совместных июньских фото и заявлений — Ким Чен Ын, конечно, не заинтересован. Но продемонстрировать США свою боевую мощь и готовность, например, ударить по их союзникам, если политический диалог не приведёт к конкретным послаблениям для КНДР, — наверняка готов.