Не прошло и месяца со знаменательной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, давшей надежду на нормализацию обстановки на Корейском полуострове, как ситуация в регионе вновь обострилась. Испытания Пхеньяном двух ракет, которые в Сеуле сравнивают с российскими «Искандерами», привели к ожидаемым ответным мерам. В Токио, в частности, заявили о намерении совместно работать с Вашингтоном для перехвата подобных запусков в будущем.

Министерство обороны Японии, проанализировав испытания КНДР, проведённые 25 июля, решило прибегнуть к помощи Пентагона для противостояния потенциальной северокорейской угрозе. В ведомстве особо отметили тот факт, что испытанные Пхеньяном ракеты летят на небольшой высоте и по сложной для перехвата траектории. При прошлых запусках, проводившихся Северной Кореей, подобного не наблюдалось.

Обе ракеты, выпущенные КНДР 25 июля, упали в Японском море, пролетев, по данным Южной Кореи, в одном случае 430 км, а в другом — 690 км. В Токио считают, что в ближайшем будущем удары Пхеньяна вполне могут достичь японской территории. В южнокорейском Министерстве обороны, в свою очередь, заявили о сходстве траекторий северокорейских ракет с российскими «Искандерами». Между тем дальше этих замечаний дело пока не пошло. Как отметил в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, доказательств запуска Пхеньяном именно российских ракет на данный момент нет.

Сама по себе траектория испытанных КНДР ракет говорит только о том, что новые северокорейские ракеты — квазибаллистические наподобие «Искандеров». Что касается визуального сходства, то есть и другие внешне похожие ракеты, включая даже южнокорейские Hyunmoo-2. Юрий Лямин военный эксперт

США уже отреагировали на новые северокорейские испытания, но гораздо мягче своих дальневосточных союзников. Американский президент Дональд Трамп, в частности, в интервью на телеканале Fox News отметил, что ракеты не были оснащены ядерными боезарядами, а подобные испытательные запуски проводят многие государства. Подобные ремарки позволяют рассчитывать, что действия Пхеньяна всё же не приведут к очередному росту напряжённости в реанимированном месяц назад диалоге с Вашингтоном. Юрий Лямин в этой связи напоминает, что несмотря на некоторое потепление в отношениях США и КНДР, никаких новых соглашений между странами до сих пор заключено не было и все санкции против Северной Кореи остаются в силе.

Поэтому запуски ракет такой дальности, с одной стороны, не должны вызывать слишком больших опасений у американцев. С другой — Пхеньян, очевидно, напоминает, что если твёрдых договорённостей в ближайшее время не удастся добиться, всё может вернуться к прежнему состоянию, — полагает эксперт.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, для которого июньская встреча с Трампом стала серьёзным шагом в плане улучшения имиджа и демонстрации готовности к диалогу, пока тоже не прибегает напрямую к антиамериканской риторике. Вместо этого он акцентирует внимание на южнокорейской угрозе.

kcnawatch. co/Global Look Press

Испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развёртывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения, — цитирует лидера КНДР Центральное телеграфное агентство страны.

Впрочем, как бы Трамп ни пытался «оправдать» северокорейские запуски, а Ким — сместить внимание на Сеул, наиболее логичной видится версия о том, что испытания Пхеньяна это сигнал, в первую очередь, для Вашингтона. КНДР никогда не рассматривала Южную Корею в качестве самостоятельной силы, постоянно называя соседей «американскими марионетками». Обострять же отношения непосредственно с Трампом — после совместных июньских фото и заявлений — Ким Чен Ын, конечно, не заинтересован. Но продемонстрировать США свою боевую мощь и готовность, например, ударить по их союзникам, если политический диалог не приведёт к конкретным послаблениям для КНДР, — наверняка готов.