В КНДР начали подготовку к новому саммиту с США

https://news.ru/storage/news/efddd6ed6a6e90eb025d43a810a4893e/f234db78-fcf3-48e1-955e-ac708008e451_850.jpg Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи с делегацией, вернувшейся из США после встречи с президентом Дональдом Трампом, выразил удовлетворение результатами состоявшихся переговоров и поручил провести «должную деловую подготовку» ко второму саммиту США — КНДР. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами состоявшихся переговоров и деятельностью северокорейской делегации в Вашингтоне, а также наметил задачи и направление по ведению должной деловой подготовки ко второму саммиту КНДР — США», — отмечается в сообщении ЦТАК.

18 января Дональд Трамп встретился с зампредседателя ЦК Трудовой партии Ким Ён Чхолем. Президент США и представитель ЦК обсудили «отношения между двумя странами и прогресс по полной проверяемой денуклеаризации Северной Кореи».

Как ранее писал News.ru, представители США и КНДР встретились в Швеции, чтобы подготовить новый саммит лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На переговоры отведено четыре дня. Накануне в Стокгольм прибыл спецпредставитель Госдепа по Северной Корее Стивен Бриган.