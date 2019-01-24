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В КНДР начали подготовку к новому саммиту с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

в мире [ версия для печати ]

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи с делегацией, вернувшейся из США после встречи с президентом Дональдом Трампом, выразил удовлетворение результатами состоявшихся переговоров и поручил провести «должную деловую подготовку» ко второму саммиту США — КНДР. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами состоявшихся переговоров и деятельностью северокорейской делегации в Вашингтоне, а также наметил задачи и направление по ведению должной деловой подготовки ко второму саммиту КНДР — США», — отмечается в сообщении ЦТАК.

18 января Дональд Трамп встретился с зампредседателя ЦК Трудовой партии Ким Ён Чхолем. Президент США и представитель ЦК обсудили «отношения между двумя странами и прогресс по полной проверяемой денуклеаризации Северной Кореи».

Как ранее писал News.ru, представители США и КНДР встретились в Швеции, чтобы подготовить новый саммит лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На переговоры отведено четыре дня. Накануне в Стокгольм прибыл спецпредставитель Госдепа по Северной Корее Стивен Бриган.


#кндр #сша #переговоры #встреча #СевернаяКорея
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