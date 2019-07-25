https://static.news.ru/photo/23d8ec1a-af58-11e9-93b5-fa163e074e61_1024.jpg Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын 25 июля организовал и руководил запуском тактического управляемого оружия нового типа. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщении говорится, что «уважаемый высший руководитель организовал запуск» снаряда для «демонстрации силы». В нём утверждается, что таким образом власти КНДР хотели «предупредить воинственных элементов военных кругов Южной Кореи».

Отмечается, что Ким Чен Ын вместе с военным руководством страны детально изучил метод эксплуатации системы тактического управляемого оружия. Затем он поднялся на наблюдательный пункт и руководил запуском для демонстрации силы, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, 25 июля с восточного побережья Северной Кореи были проведены пуски двух ракет.