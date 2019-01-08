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Кифирский митрополит указал на способ устранения раскола

Sergei Chuzavkov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим (Элладская православная церковь) считает, что созыв Всеправославного собора в связи с провозглашением новой церкви на Украине поспособствовал бы устранению раскола.

«Мы надеемся как можно скорее восстановить божественный мир в Украинской православной церкви, устранить существующий ужасный раскол и воцарить единство, божественную любовь для мученического православного украинского народа», — приводит РИА Новости слова митрополита Серафима.

Как писал News.ru, ранее патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции вселенского патриархата. Документ уже прибыл в Киев. Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».


#украина #церковь #православие
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