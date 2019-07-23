https://static.news.ru/photo/3e87122c-ad63-11e9-a54e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pancer Vaclav/CTK/Global Look Press

Российский сенатор Сергей Цеков заявил, что украинский парламент обязан вернуть русскому языку статус официального на территории всей страны.

Раде следует законодательно вернуть русскому языку статус официального, — заявил политик в интервью РИА Новости .

По его мнению, украинские власти обязаны соблюдать права всех русскоязычных граждан, поэтому предложение, разрешающее пользоваться русским языком в Донбассе, необходимо расширить на всю страну.

Как писал News.ru, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.