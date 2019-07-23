Российский сенатор Сергей Цеков заявил, что украинский парламент обязан вернуть русскому языку статус официального на территории всей страны.
Раде следует законодательно вернуть русскому языку статус официального, — заявил политик в интервью РИА Новости.
По его мнению, украинские власти обязаны соблюдать права всех русскоязычных граждан, поэтому предложение, разрешающее пользоваться русским языком в Донбассе, необходимо расширить на всю страну.
Как писал News.ru, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.