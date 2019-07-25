https://static.news.ru/photo/3feb2358-5e6f-11e9-abe4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил свой вариант по разрешению ситуации в Донбассе.

По его мнению, для «освобождения» юго-востока Украины Киеву следует пойти по так называемому «хорватскому сценарию». Дипломат пояснил, что на территорию ДНР и ЛНР необходимо ввести иностранных военнослужащих для разоружения Народной милиции.

Если Киев решится на такие меры, то навсегда решит вопрос выборов на территории Донбасса и добьётся вывода «незаконных вооруженных формирований». Такое мнение Левченко высказал в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко.

Ранее News.ru писал о том, что заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал условие, при котором Россия будет вынуждена признать независимость самопровозглашённых республик Донбасса. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский ни в коем случае не должен после выборов в Верховную раду отказываться от выполнения Минских соглашений.