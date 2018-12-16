Верующие украинцы рискуют остаться без храмов и монастырей

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий остаётся законным главой Украинской православной церкви, несмотря на создание в Киеве «новой церкви».
В этом отношении никаких перемен в церковной структуре не произошло, заявил пресс-секретарь Эстонской православной церкви Московского патриархата протоиерей Даниил Леписк.
«Церкви УПЦ КП и УАПЦ во все времена считались раскольническими. И ничего не поменялось от того, что они вместо двух старых церквей создали одну новую», — сказал Леписк.
По его мнению, православию Украины будет нанесён тяжёлый урон, при этом верующие украинцы «подвергнутся дискриминации, оказавшись без своих храмов и монастырей».
Синод Эстонской православной церкви осудил антиканонические деяния Константинопольского патриархата на Украине ещё осенью, когда только появились первые сообщения о создании «новой церкви».
Как сообщал News.ru, в Украинской православной церкви новую религиозную структуру, созданную 15 декабря, назвали «инородным телом». В УПЦ заявили, что никогда каноническая церковь не примет неканоническое движение.